Лолита Милявская довела до слёз Сергея Соседова на шоу "Суперстар"

Музыкальный критик пожаловался на непростой характер певицы.

Сергей Соседов, который стал одним из ведущих программы "Суперстар! Возвращение", рассказал об обидах, которые нанесла ему Лолита.

Музыкальный критик не ожидал, что ему припомнят его старые высказывания. Соседов во время съёмок подвергался нападкам главной ведущей передачи о песнях и исполнителях прошлого.

"Нынешние съемки были для меня напряженными, трудными. Потому что меня не знакомили со сценарием, который разрабатывают под каждый проект. Конечно, я не ожидал, что на меня будет так набрасываться и нападать с какими-то старыми заметками Лолита", — объяснил критик в интервью изданию "Собеседник".

После выступления Влада Сташевского с песней Евгения Белоусова "Облако волос" Лолита упрекнула Соседова в том, что он называл Белоусова бесталанным.

"Собеседник" пишет, что после такого удара со стороны Милявской критик рыдал. Соседов якобы так расстроился, что съёмки передачи пришлось прервать.