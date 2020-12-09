Певец обвинил стражей правопорядка в том, что они вместо того, чтобы расследовать дело о мошенничестве, передали информацию журналистам.
Злоключения Юрия Эдуардовича с недвижимостью не прекращаются. Он не раз рассказывал, что живёт в особняке, который был построен недобросовестным застройщиком на чужой земле. Судебные тяжбы по поводу незаконной постройки длятся уже много лет.
Автор хита "Плот" снова попал в неприятную историю. СМИ стало известно, что Юрий Лоза арендовал через интернет жильё в Крыму, однако на месте убедился, что дома по такому адресу вовсе не существует.
Юрий Эдуардович понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию.
Методы следствия правоохранительных органов не устроили композитора. Он уверен, что полиция пытается затянуть дело. С этой целью, по мнению Лозы, правоохранители отправили дело на рассмотрение в Москву.
"Сейчас, по словам крымских следаков, предыдущая отписка вроде как аннулирована, а дополнительные сведения, полученные из банка, тоже поехали в первопрестольную, если не для расследования, то для подпитки любознательных СМИ", — написал Лоза.
Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.