Игорь Матвиенко хочет спасти Григорьева-Аполлонова от алкоголизма

Рыжий из "Иванушек" пытается преодолеть пагубную зависимость.

По словам продюсера группы "Иванушки International" Игоря Матвиенко, пристрастие к алкоголю у Андрея Григорьева-Аполлонова никак не связано с обстоятельствами его личной жизни.

Самый солнечный участник легендарной группы 90-х пока не в силах полностью отказаться от спиртных напитков.

Игорь Матвиенко, который руководит "Иванушками" с момента основания группы (уже 25 лет), пытается помочь своему "подопечному", он недавно развёлся с супругой Мариной Банковой.

"Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится", — рассказал продюсер на "Радио Комсомольская правда".

Матвиенко верит, что Андрей сумеет победить своё пристрастие. Он собирается пообщаться с друзьями Григорьева-Аполлонова, чтобы те оказали ему необходимую помощь.