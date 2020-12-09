Алёна Водонаева пожаловалась на мужа-ревнивца

Светская львица рассказала в своём Instagram-аккаунте о ревности экс-супруга.

Бывшая звезда "Дома-2" объяснила, что муж крайне негативно отнесся к её участию в клипе, в котором были любовные сцены.

Видео из того самого клипа, который послужил поводом для разлада в семье Водонаевой и её экс-супруга бизнесмена Алексея Малакеева, она опубликовала в своём микроблоге.

Алёна Водонаева вспомнила, как муж устроил с ней разборки, которые она назвала патриархатом и недоверием.

"Так, как я любила своего мужа и как скучала по нему и сыну в тот момент, словами не описать. Еще и послеродовые гормоны добавляли ощущений", — написала Водонаева.

Её брак с Малакеевым продлился недолго. Инстадива не жалеет об этом, так как уверена, что если бы она не развелась, то так и осталась бы просто женой любимого мужа и счастливой мамочкой замечательных детей.