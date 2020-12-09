Логинов рассказал о роковых совпадениях, связанных с ролью Гены Букина

Актёр поведал удивительную историю о том, как получил роль в сериале "Счастливы вместе".

Виктор Логинов, получивший известность благодаря роли Гены Букина, объяснил, что перед его триумфом в кино произошла цепочка интересных событий.

Актёр рассказа, что ответил на звонок с телефона своей знакомой, которая участвовала в кастинге. Логинов поинтересовался, есть ли у них вакансии на мужские роли. Так его пригласили на отбор актёров в сериал "Счастливы вместе".

В то время как он суетился, стараясь получить заветную роль, его уволили из театра, в котором он работал.

"Поэтому, когда я улетел в Москву, мне сожгли все мосты. Возвращаться было некуда", — рассказал актер в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Целых шесть лет он играл незадачливого продавца обуви из семейной саги.

Борис Корчевников отметил, что Логинов стал заложником своего образа.