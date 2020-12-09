Евгений Петросян рассказал, как ему мстил Первый канал

Юморист уверен, что все нападки на него продиктованы тем, что главный канал страны не простил ему ухода на Россию-1.

Ведущий шоу на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" Вячеслав Манучаров отметил, что Евгения Петросяна высмеивали в некоторых шоу.

Евгений Ваганович убеждён, что критика в его адрес была сознательно продумана.

"У них была такая установка, извините, я об этом знаю. Их заставляли это делать. Когда я ушел с Первого канала на Россию-1, вот так мне мстили", — объяснил комик.

Травлю, по мнению Петросяна устроили, чтобы отвратить от него зрителя. Он вспомнил, что критику стали печатать также в прессе.