Евгений Петросян рассказал о конфликте со старшей дочерью

Юморист объяснил, что так и не смог наладить отношения с дочкой.

55-летняя дочь Евгения Петросяна Викторина приняла сторону Елены Степаненко. Женщина ни за что не хотела признать членом семьи новую пассию отца Татьяну Брухунову.

Непонимание между отцом и дочерью со временем только обострилось. Ударом для Евгения Вагановича стало то, что Викторина усомнилась в том, что юморист является биологическим отцом ребёнка, которого родила Брухунова.

Свою дочь Петросян назвал "теткой 55 лет", признался, что Викторина не поздравила его с рождением сына. Он также отметил, что не желал бы знакомить Вагана со сводной сестрой, которая не одобрила выбор отца.