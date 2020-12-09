Юморист объяснил, что так и не смог наладить отношения с дочкой.
55-летняя дочь Евгения Петросяна Викторина приняла сторону Елены Степаненко. Женщина ни за что не хотела признать членом семьи новую пассию отца Татьяну Брухунову.
Непонимание между отцом и дочерью со временем только обострилось. Ударом для Евгения Вагановича стало то, что Викторина усомнилась в том, что юморист является биологическим отцом ребёнка, которого родила Брухунова.
Свою дочь Петросян назвал "теткой 55 лет", признался, что Викторина не поздравила его с рождением сына. Он также отметил, что не желал бы знакомить Вагана со сводной сестрой, которая не одобрила выбор отца.
"Мы не общаемся", — сказал Евгений Петросян в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".
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