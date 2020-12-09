Илья Авербух рассказал о предполагаемой свадьбе с Арзамасовой

Одна из самых неожиданных пар в среде селебрити не перестает приковывать к себе внимание общественности.

Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны из "Папиных дочек", стала возлюбленной 46-летнего фигуриста Ильи Авкербуха. О своём романе звёздная пара призналась на передаче "Вечерний Ургант" осенью этого года.

Лиза Арзамасова, которая превратилась "из гадкого утёнка в прекрасного лебедя", заставила подписчиков поверить, что у неё с Авербухом дело движется к свадьбе. Лиза опубликовала в своём микроблоге фото с бриллиантовым кольцом на руке. Фолловеры подумали, что это помолвочное кольцо.

Сам же Авербух объяснил, что не спешит узаконивать отношения со своей 26-летней возлюбленной. Пара, по информации журнала "СтарХит", живёт в загородном доме фигуриста.