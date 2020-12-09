Продюсер воспринимает нападки на индустрию развлечений как заговор.
Иосиф Пригожин объяснил, что против шоу-бизнеса началась яростная война. Попытки возобновить в стране концертную деятельность встречают яростное сопротивление общественности.
Истосковавшаяся по праздникам публика с охотой посещает концерты. Смелость выйти на сцену перед многотысячной аудиторией берут на себя немногие звёзды.
Дерзкую вылазку в мир концертной деятельности уже совершили Василий Вакуленко (Баста), Валерий Кипелов, Zivert. Все они встретили осуждение, а концертные площадки нарвались на штрафы за несоблюдение мер противоэпидемиологической безопасности.
Нападок не избежали и организаторы традиционной "Песни года". Главный песенный конкурс страны обвинили всё в тех же нарушениях. Обсуждается, что на "Песне года" зрители не соблюдали социальную дистанцию и находились без масок.
Иосиф Пригожин уверил, что социальная дистанция на концерте соблюдалась, про маски он с уверенностью не может ничего сказать, так как со сцены разглядеть всех зрителей было трудно.
В том, что на звёзд сыплются обвинения, продюсер разглядел сознательные атаки и провокацию.
"У меня такое ощущение, что идёт какая-то специальная атака, провокация против индустрии. Кто-то специально сегодня устраивает "резню", как я бы это назвал, против шоу-бизнеса в целом. Кому-то это просто нужно, вот и всё. Никаких нарушений на "Песне года" не было, это фейки. Просто они хотят подорвать другие мероприятия", — объяснил Пригожин.
Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.