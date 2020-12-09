Иосиф Пригожин рассказал о провокации на "Песне года"

Продюсер воспринимает нападки на индустрию развлечений как заговор.

Иосиф Пригожин объяснил, что против шоу-бизнеса началась яростная война. Попытки возобновить в стране концертную деятельность встречают яростное сопротивление общественности.

Истосковавшаяся по праздникам публика с охотой посещает концерты. Смелость выйти на сцену перед многотысячной аудиторией берут на себя немногие звёзды.

Дерзкую вылазку в мир концертной деятельности уже совершили Василий Вакуленко (Баста), Валерий Кипелов, Zivert. Все они встретили осуждение, а концертные площадки нарвались на штрафы за несоблюдение мер противоэпидемиологической безопасности.

Нападок не избежали и организаторы традиционной "Песни года". Главный песенный конкурс страны обвинили всё в тех же нарушениях. Обсуждается, что на "Песне года" зрители не соблюдали социальную дистанцию и находились без масок.

Иосиф Пригожин уверил, что социальная дистанция на концерте соблюдалась, про маски он с уверенностью не может ничего сказать, так как со сцены разглядеть всех зрителей было трудно.

В том, что на звёзд сыплются обвинения, продюсер разглядел сознательные атаки и провокацию.