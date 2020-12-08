Николай Носков рассказал, как ему удалось восстановиться после инсульта

Три года назад известного певца Николая Носкова настиг инсульт. Однако артисту удалось восстановиться и в ближайшее время он планирует вернуться на эстраду.

Носков 9 декабря бесплатно выступит на онлайн-площадке. Он признался, что преодолеть осложнения инсульта ему удалось благодаря заботе и поддержке близких людей.