Три года назад известного певца Николая Носкова настиг инсульт. Однако артисту удалось восстановиться и в ближайшее время он планирует вернуться на эстраду.
Носков 9 декабря бесплатно выступит на онлайн-площадке. Он признался, что преодолеть осложнения инсульта ему удалось благодаря заботе и поддержке близких людей.
"Очень важен позитивный настрой и поддержка близких, с помощью этого, конечно, люди быстрее восстанавливаются. Еще может быть мотивацией ваше дело, в моем случае я собирался выпускать новый альбом, перед инсультом работал над ним, и мне не давало это покоя. Поэтому я, когда стала позволять ситуация, начал возобновлять сначала прослушивания, потом играть", — отметил артист.
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