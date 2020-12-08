В смерти Нины Акимовой подозревают её сына

За несколько месяцев до смерти актриса Нина Акимова написала доверенность на квартиру на своего приёмного сына Алексея Решетова.

Однако в окружении артистки о нём негативно отзываются. Консьержка дома, где жила актриса, утверждает, что приёмный сын постоянно забирал её пенсию и даже мог избить мать.

"Он нигде не работал, пьет. Мне кажется, может, и что-то другое употребляет. Когда он ее избил, это было месяца два назад, мы тут подняли кипиш. Он такой пьяный был", — пояснила женщина.

Сам Решетов заявил, что эта клевета, а его мать попала в больницу в травмами, поскольку неудачно упала.