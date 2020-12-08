Музыкант Сергей Шнуров публично поддержал бары и рестораны Санкт-Петербурга, который отказались закрываться в новогодние праздники.
"Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением. Тридцать лет ушло на то, чтобы научиться если не жить по-человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет", — заявил Шнуров.
Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга поручили всем заведениям общественного питания закрыться в новогодний период из-за распространения коронавируса.
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