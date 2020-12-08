Проведение "Песни года" может обернуться скандалом

В России из-за пандемии коронавируса отменили все массовые мероприятия. Также под запрет попали и новогодние торжества.

Однако некоторых это не останавливает. Например, недавно в Москве состоялось грандиозное шоу "Песня года", на котором присутствовали многие звёзды российской эстрады и зрители.

На "ВТБ Арене" собрались тысячи человек и, разумеется, никто из них не соблюдал социальную дистанцию. Более того, некоторые звёзды даже были замечены без защитных масок. В связи с нарушением карантина соответствующую проверку уже начал Роспотребнадзор.