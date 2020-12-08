Старшая дочь Виктора Логинова не общается с его молодой женой

Недавно известный российский актёр Виктор Логинов женился на 23-летней Марии Гуськовой.

У 45-летнего артистка есть четверо детей от прошлых браков. Младшие дети хорошо восприняли его новую жену, а вот старшая дочь Логинова, которая на четыре года старше его новой супруги, отказывается с ней общаться.