Недавно известный российский актёр Виктор Логинов женился на 23-летней Марии Гуськовой.
У 45-летнего артистка есть четверо детей от прошлых браков. Младшие дети хорошо восприняли его новую жену, а вот старшая дочь Логинова, которая на четыре года старше его новой супруги, отказывается с ней общаться.
"Они пока не общаются. Еще не было такой ситуации, которая бы способствовала этому. Надеюсь, что дочь приедет в Москву, и мы все познакомимся", — отметил Логинов.
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