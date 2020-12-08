Отец и продюсер Децла Александр Толмацкий познакомился со своим внуком на похоронах сына, поскольку рэпер долгие годы не общался с родителями.

После смерти музыканта Тони начал общаться с бабушкой и дедушкой, однако его интересовали только деньги. Об этом рассказал сам Александр Толмацкий.

"Я виделся с ним несколько раз, но общением это назвать сложно. Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство. Но, может, это у всей сегодняшней молодежи так", — пояснил продюсер.