Недавно популярный блогер Станислав Решетняк, известный под псевдонимом "Reeflay", показал смерть своей девушки в прямом эфире.
После этого следственные органы возбудили против него уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Незадолго до смерти блогер выгнал девушку на улицу без тёплой одежды.
Однако адвокат блогера Евгений Кулагин заявил, что Решетняк не виноват в смерти девушки, поскольку она умерла от кровоизлияния в мозг.
"Решетняк не виноват в смерти, его действия не повлекли к этому… Должны быть сочетанные травмы, допустим череп бы проломил ей или еще что-нибудь. Она умерла в результате от кровоизлияния в мозг, который самопроизвольный", — пояснил правозащитник.
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