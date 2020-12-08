Девушка блогера Reeflay скончалась от кровоизлияния в мозг

Недавно популярный блогер Станислав Решетняк, известный под псевдонимом "Reeflay", показал смерть своей девушки в прямом эфире.

После этого следственные органы возбудили против него уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Незадолго до смерти блогер выгнал девушку на улицу без тёплой одежды.

Однако адвокат блогера Евгений Кулагин заявил, что Решетняк не виноват в смерти девушки, поскольку она умерла от кровоизлияния в мозг.