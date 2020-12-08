"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна

Недавно Евгений Петросян впервые дал интервью, в котором рассказал о личной жизни и назвал причину развода с Еленой Степаненко.

Однако в процессе беседы с блогером Вячеславом Манучаровым вскрылась и ещё одна интересная информация. Один из вопросов сильно задел юмориста и он решил "переключиться" на другую тему.