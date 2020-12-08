Недавно Евгений Петросян впервые дал интервью, в котором рассказал о личной жизни и назвал причину развода с Еленой Степаненко.
Однако в процессе беседы с блогером Вячеславом Манучаровым вскрылась и ещё одна интересная информация. Один из вопросов сильно задел юмориста и он решил "переключиться" на другую тему.
"Вот Джигарханян умер. А знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что к нему никто не подходил. В муках, в болях. Вы об этом не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует…", — в эмоциях сказал Петросян.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.