Рэпер Dava "увёл из семьи" Филиппа Киркорова

Рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом "Dava", "увёл из семьи" Филиппа Киркорова. Об этом рассказал сам певец на шоу "Песня года".

Туда король поп-эстрады также приехал со своим "коллегой". Позже Киркоров объяснил, что 2020 год стал для него "необычным".