Рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом "Dava", "увёл из семьи" Филиппа Киркорова. Об этом рассказал сам певец на шоу "Песня года".
Туда король поп-эстрады также приехал со своим "коллегой". Позже Киркоров объяснил, что 2020 год стал для него "необычным".
"Давид в этом году увел меня из семьи! С ним мы стали записывать песни, стали снимать клипы. Я же сидел без работы, занимался детьми. У меня девятимесячная — хотел сказать "задержка"! — пауза без концертов", — пояснил Киркоров.
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