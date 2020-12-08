Во время судебного процесса Михаил Ефремов настолько боялся тюрьмы, что готов был "продать жену" лишь бы не попасть в места лишения свободы.
Об этом он якобы сам сказал своему бывшему адвокату Эльману Пашаеву. Правозащитник признался, что после этого перестал уважать актёра как мужчину.
"Когда нет у человека святого ничего — это самое страшное. Он тюрьмы боялся до смерти, даже говорил мне, что жену готов продать, лишь бы его не посадили. Я после этого перестал уважать его как мужчину, как человека. Подонок", — заявил Пашаев.
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