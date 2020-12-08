Пашаев назвал Ефремова "подонком"

Во время судебного процесса Михаил Ефремов настолько боялся тюрьмы, что готов был "продать жену" лишь бы не попасть в места лишения свободы.

Об этом он якобы сам сказал своему бывшему адвокату Эльману Пашаеву. Правозащитник признался, что после этого перестал уважать актёра как мужчину.