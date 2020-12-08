Ресторан Моргенштерна был "пойман" на нарушении противоэпидемиологических норм при праздновании дня рождения блогера Дани Милохина.
Теперь заведение закроют на 90 дней или оштрафуют на 1 миллион рублей. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов.
"Седьмого декабря выявлены нарушения посетителями ресторана …, совладельцем которого является певец Моргенштерн. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования", — пояснил Михайлов.
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