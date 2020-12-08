Ресторан Моргенштерна могут закрыть

Ресторан Моргенштерна был "пойман" на нарушении противоэпидемиологических норм при праздновании дня рождения блогера Дани Милохина.

Теперь заведение закроют на 90 дней или оштрафуют на 1 миллион рублей. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов.