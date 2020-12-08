Режиссёр трилогии "Крёстный отец" Фрэнсис Форд Коппола заявил, что не планирует снимать продолжение фильма.
По его словам, он "завязал" с "Крёстным отцом". Однако фанаты могут не отчаиваться, поскольку все права на картины принадлежат студии Paramount, которая и будет принимать решение о судьбе трилогии.
"Крестный отец" мне не принадлежит, правами на него владеет Paramount, и они запросто могут решить сделать новые фильмы. У меня такое чувство, что свою трилогию я уже завершил. Меня ждут другие дела", — отметил режиссёр.
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