Фрэнсис Форд Коппола "завязал" с "Крёстным отцом"

Режиссёр трилогии "Крёстный отец" Фрэнсис Форд Коппола заявил, что не планирует снимать продолжение фильма.

По его словам, он "завязал" с "Крёстным отцом". Однако фанаты могут не отчаиваться, поскольку все права на картины принадлежат студии Paramount, которая и будет принимать решение о судьбе трилогии.