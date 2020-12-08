Евгений Петросян впервые заговорил о личной жизни. Он рассказал, что знаком с Татьяной Брухуновой уже более десяти лет.
Изначально она была его помощницей, однако потом их отношения переросли в личные. Взрослая дочь Петросяна, которая живёт в США, не общается с отцом после его развода со Степаненко. Она даже не поздравила его с рождением сына Вагана.
Петросян признался, что он против того, чтобы его взрослая дочь общалась с новорождённым сыном.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.