Петросян против, чтобы его дочь общалась с новорождённым сыном

Евгений Петросян впервые заговорил о личной жизни. Он рассказал, что знаком с Татьяной Брухуновой уже более десяти лет.

Изначально она была его помощницей, однако потом их отношения переросли в личные. Взрослая дочь Петросяна, которая живёт в США, не общается с отцом после его развода со Степаненко. Она даже не поздравила его с рождением сына Вагана.

Петросян признался, что он против того, чтобы его взрослая дочь общалась с новорождённым сыном.