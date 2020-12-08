COVID дожал: Боб Дилан продал все права на свои песни

Американский певец и автор песен Боб Дилан продал права на весь свой бэк-каталог Universal Music Group (UMG).

Сделка является одним из крупнейших приобретений в истории Universal и означает, что компания впредь будет получать все будущие доходы от песен: и те, которые Дилан в настоящее время получает как автор песен, и все отчисления по авторским правам на каждую песню.

79-летний музыкант известен во всем мире такими песнями, как The Times They Are A-Changin' и Like A Rolling Stone.

Universal приобрела около 600 треков, написанных и исполненных Бобом Диланом за шесть десятилетий.

Условия сделки не были обнародованы, но считается, что она стоит сотни миллионов долларов.

"Блестящие и трогательные, вдохновляющие и прекрасные, проницательные и провокационные, его песни неподвластны времени — независимо от того, были ли они написаны более полувека назад или вчера, — сказал глава UMG Люциан Грейндж. — Без преувеличения можно сказать, что его огромная работа завоевала любовь и восхищение миллиардов людей по всему миру. Я не сомневаюсь, что спустя десятилетия, даже столетия, слова и музыка Боба Дилана будут петь и играть — и любить — повсюду".

Что всё это значит?

Для поклонников Боба Дилана ничего не меняется. Его музыка по-прежнему доступна на потоковых сайтах и CD-боксах, как и раньше.

Однако за кулисами деньги потекут в другом направлении.

В обмен Дилан получает единовременную сумму, размер которой не разглашается.

COVID дожал…

Как отмечает ВВС, продажа каталогов песен стала процветающим бизнесом во время пандемии коронавируса, когда инвесторы рассматривали музыку как относительно стабильный актив на турбулентном рынке.