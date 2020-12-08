Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Байден выбрал себе министра обороны. Им станет отставной генерал
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Загадочные манёвры: "Академик Черский" опять направился в Калининград
Евгению Стеблову - 75
В России запускается программа социальной аренды жилья
Общенациональный локдаун в России пока не планируется
Не передумали: Венгрия и Польша подтвердили вето на бюджет ЕС
Премьер-министр Румынии Орбан проиграл выборы и уходит в отставку
Президенты Франции и Египта горячо поспорили под прицелами камер

COVID дожал: Боб Дилан продал все права на свои песни

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский певец и автор песен Боб Дилан продал права на весь свой бэк-каталог Universal Music Group (UMG).

COVID дожал: Боб Дилан продал все права на свои песни

Сделка является одним из крупнейших приобретений в истории Universal и означает, что компания впредь будет получать все будущие доходы от песен: и те, которые Дилан в настоящее время получает как автор песен, и все отчисления по авторским правам на каждую песню.

  • 79-летний музыкант известен во всем мире такими песнями, как The Times They Are A-Changin' и Like A Rolling Stone.

Universal приобрела около 600 треков, написанных и исполненных Бобом Диланом за шесть десятилетий.

Условия сделки не были обнародованы, но считается, что она стоит сотни миллионов долларов.

"Блестящие и трогательные, вдохновляющие и прекрасные, проницательные и провокационные, его песни неподвластны времени — независимо от того, были ли они написаны более полувека назад или вчера, — сказал глава UMG Люциан Грейндж. — Без преувеличения можно сказать, что его огромная работа завоевала любовь и восхищение миллиардов людей по всему миру. Я не сомневаюсь, что спустя десятилетия, даже столетия, слова и музыка Боба Дилана будут петь и играть — и любить — повсюду".

Что всё это значит?

Для поклонников Боба Дилана ничего не меняется. Его музыка по-прежнему доступна на потоковых сайтах и CD-боксах, как и раньше.

Однако за кулисами деньги потекут в другом направлении.

В обмен Дилан получает единовременную сумму, размер которой не разглашается.

COVID дожал…

Как отмечает ВВС, продажа каталогов песен стала процветающим бизнесом во время пандемии коронавируса, когда инвесторы рассматривали музыку как относительно стабильный актив на турбулентном рынке.

  • Blondie, Barry Manilow и наследники Джона Леннона и Курта Кобейна — все они продали права на свою музыку.
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Байден выбрал себе министра обороны. Им станет отставной генерал
COVID дожал: Боб Дилан продал все права на свои песни
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Загадочные манёвры: "Академик Черский" опять направился в Калининград
Евгению Стеблову - 75
В России запускается программа социальной аренды жилья
Общенациональный локдаун в России пока не планируется
Не передумали: Венгрия и Польша подтвердили вето на бюджет ЕС
Премьер-министр Румынии Орбан проиграл выборы и уходит в отставку
Президенты Франции и Египта горячо поспорили под прицелами камер
Популярное
Здоровье
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса

Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.

"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Экономика и бизнес
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Экспертное мнение
России давно было пора указать на дверь многим иностранным НПО
Любовь Степушова Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро Любовь Степушова Василий Амирджанов Из Москвы в Москву вылетит рейс для влюбленных в небо Василий Амирджанов Игорь Буккер "Железная леди": "тэтчеризм" радикально преобразил Великобританию Игорь Буккер
Комментарии
Как России уйти от западной кабалы
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Как России уйти от западной кабалы
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
ВМС США пора привить уважение к России
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Казахстан: интересы России и страшный Китай
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников