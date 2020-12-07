Пашаев о Ефремове: "Когда нет святого ничего - это самое страшное"

Юрист Эльман Пашаев выложил всё, что думает о своём бывшем подзащитном — актёре Михаиле Ефремове.

Эльман Пашаев был адвокатом Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, которое артист устроил, будучи в стельку пьяным. Теперь он поделился своими впечатлениями о бывшем подзащитном.

Пашаев отметил, что вообще-то дал себе слово больше не защищать людей из шоу-бизнеса и искусства, потому что порядочных среди них мало, и Михаил Олегович Ефремов к ним явно не относится.

"Ефремов как актёр — он гениальный, никто не спорит. А как личность — я не могу слова подобрать. У меня с первого дня разговор с ним был очень напряженный, я даже на него наорал у следователя", — признался Пашаев в интервью Рен-ТВ.

Юрист пояснил, в чём проявлялись качества Михаила Ефремова, вызвавшие такое напряжение между адвокатом и подзащитным.

"Когда нет у человека святого ничего — это самое страшное. Он тюрьмы боялся до смерти, даже говорил мне, что жену готов продать, лишь бы его не посадили. Я после этого перестал уважать его как мужчину, как человека. Просто реальный подонок", — охарактеризовал Ефремова его бывший адвокат.

Эльман Пашаев подчеркнул при этом, что отвечает за каждое своё слово, сказанное на камеру, и даже готов пройти полиграф.