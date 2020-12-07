Наташа Королёва распустила свой музыкальный коллектив

Наташа Королёва призналась, что вынуждена распустить свой музыкальный коллектив, поскольку больше не может его содержать.

Последние месяцы артистка в надежде, что ситуация улучшится платила музыкантам из собственного кармана.

"Сердце кровью обливается, у меня коллектив — суперпрофи. Но больше содержать их не могу", — призналась певица.

Ранее Королёва была вынуждена закрыть собственную сеть салонов красоты.