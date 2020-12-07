Леонтьев: "Передаю антитела половым путём"

Поклонники оценили появление Валерия Леонтьева на шоу "Песня года-2020", отметив, что певец слишком переборщил с пластикой.

Однако стало известно, что артист "зажёг" не только на сцене. За кулисами он встретил певицу Валерию, которая сразу же спросила у него, почему он без защитной маски.

"Я удачно сделал прививку от ковида и теперь передаю антитела половым путем", — ответил ей Леонтьев.

"Московский комсомолец" сообщает, что Валерия посмеялась в ответ, а позже её также заметили без маски.