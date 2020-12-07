Блогер Reeflay не признал вину в смерти девушки

Блогер Станислав Решетняк отказался признать вину в смерти своей девушки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката обвиняемого Евгения Кулагина.

"Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признает, потому что в его действиях нет признаков состава преступления. Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, и между его действиями и наступившей смертью нет причинно-следственной связи", — пояснил правозащитник.

Напомним, суд отправил блогера под арест на два месяца.