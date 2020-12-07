Вдова Кобзона рассказала, как Рошаль спас её сына

Известный ныне врач Леонид Рошаль познакомился с Иосифом Кобзоном ещё в молодости, когда у них не было никаких почётных регалий.

Их дружба длилась более полувека пока певец не скончался несколько лет назад. Однако вдова Кобзона до сих пор благодарит Рошаля за то, что он спас их сына Андрея.