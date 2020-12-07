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Вдова Кобзона рассказала, как Рошаль спас её сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный ныне врач Леонид Рошаль познакомился с Иосифом Кобзоном ещё в молодости, когда у них не было никаких почётных регалий.

Вдова Кобзона рассказала, как Рошаль спас её сына

Их дружба длилась более полувека пока певец не скончался несколько лет назад. Однако вдова Кобзона до сих пор благодарит Рошаля за то, что он спас их сына Андрея.

"Хотелось бы высказать вам свое уважение за дружбу длиною в жизнь. Когда мы с Иосифом ютились в больничной палате — нам было негде жить, Леонид Михайлович приходил к нам в гости. Мы играли в нарды, пили чай, рассказывали анекдоты. А сколько раз он спешил нам на помощь! Когда сын был маленьким, я позвонила Леониду Михайловичу, сказав, что у Андрюшки вздулся живот, мол, наверное, нужна операция. Он к нам приехал и всю ночь поправлял сыну руками кишки. Мы обошлись без операции, и он спас нам Андрюшку", — рассказала Нелли Кобзон.

Автор: Алексей Корнеев
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