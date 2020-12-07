50-летний солист группы "На-На" Владимир Политов вспомнил забавный случай, который произошёл с ним 27 лет назад.
Тогда к нему на день рождения приехала Алла Пугачёва и её любовник Сергей Челобанов.
"Алла с Челобановым приехали и говорят: "Володь, мы решили подарить тебе машину". Я опешил, конечно, стою уже жду, что ключи вручат, все в предвкушении, я на взводе, торжественный момент умело растягивается в театральную паузу, близится кульминация — и тут они дарят мне такую сувенирную машинку. В общем, облом был", — рассказал артист.
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