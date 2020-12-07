Известный певец рассказал, как его "обломала" Пугачёва

50-летний солист группы "На-На" Владимир Политов вспомнил забавный случай, который произошёл с ним 27 лет назад.

Тогда к нему на день рождения приехала Алла Пугачёва и её любовник Сергей Челобанов.