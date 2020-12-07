Слухи об отношениях Анны Чиповской и Данилы Козловского появились на фоне того, что артисты сыграли вместе в двух картинах.
Позже Чиповская призналась, что действительно много времени провела с актёром, однако о романе не может быть и речи.
"Мы много времени провели вместе, но романа не было. Даня ассоциируется у меня с картинной галереей. Когда он видит что-то красивое или потрясающее, то очень бурно реагирует. Даня — абсолютный джентльмен. Это человек, который всегда подаст пальто, откроет дверь. И он целуется очень хорошо", — рассказала актриса.
Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.