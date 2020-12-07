Чиповская рассказала о романе с Козловским

Слухи об отношениях Анны Чиповской и Данилы Козловского появились на фоне того, что артисты сыграли вместе в двух картинах.

Позже Чиповская призналась, что действительно много времени провела с актёром, однако о романе не может быть и речи.