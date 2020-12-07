У дочери Гузеевой обнаружили онкологию

Недавно дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга призналась, что боится онкологических заболеваний, поскольку от рака скончалась её бабушка.

Спустя несколько месяцев у девушки обнаружили доброкачественную опухоль в левом яичнике. Это оказалась дермоидная киста. По словам врачей, это мог был неразвившийся плод.