Недавно дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга призналась, что боится онкологических заболеваний, поскольку от рака скончалась её бабушка.
Спустя несколько месяцев у девушки обнаружили доброкачественную опухоль в левом яичнике. Это оказалась дермоидная киста. По словам врачей, это мог был неразвившийся плод.
"У мамы сразу началась трясучка. Она говорила: "То есть ты могла родиться с еще одним маленьким? И у меня было бы двое детей?" Ей было плохо от этого, хуже, чем мне", — отметила дочь телеведущей.
Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.