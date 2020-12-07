Барецкий захотел похоронить Бари Алибасова

Известный шоумен Стас Барецкий заявил, что из-за новостей о плохом самочувствии Бари Алибасова уже начал готовится к его похоронам.

По его словам, гроб премиум-класса с прозрачной стеклянной крышкой уже готов, а родственники продюсера смогут выбрать любое место на кладбищах Москвы. Барецкого не интересует, что Алибасов пошёл на поправку и уже выписался из больницы.