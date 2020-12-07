Известный шоумен Стас Барецкий заявил, что из-за новостей о плохом самочувствии Бари Алибасова уже начал готовится к его похоронам.
По его словам, гроб премиум-класса с прозрачной стеклянной крышкой уже готов, а родственники продюсера смогут выбрать любое место на кладбищах Москвы. Барецкого не интересует, что Алибасов пошёл на поправку и уже выписался из больницы.
"Я просто хочу помочь — Бари Каримыч всегда хорошо ко мне относился, и я хочу отплатить тем же, устроив ему пышные проводы на тот свет", — отметил шоумен.
Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.