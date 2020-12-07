Недавно Ольга Бузова узнала о том, что у неё есть трещины в рёбрах и из-за этого ей необходимо отказаться от физических нагрузок.
Однако певица только начала делать успешные номера в шоу "Ледниковый период" и решила скрыть проблемы со здоровьем от организаторов шоу. Новость совпала с инсультном, который произошёл у её младшей сестры. От всего этого Бузова находилась в шоке.
"Я просто находилась в состоянии шока и не могла ни о чем другом думать, кроме как о том, как помочь Анечке… Через несколько часов подтвердится страшный диагноз — трещины двух ребер и запрет на любые физические нагрузки", — отметила артистка.
Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.