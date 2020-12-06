Семилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко пострадал от публикации в СМИ.
Александра Плющенко обследовали психологи. Специалисты в процессе беседы с ребёнком убедились, что публикация, в которой говорилось, что он страдает синдром Аспергера, подействовала на мальчика негативно.
Саша, которого прозвали на просторах Сети Гном Гномычем, объяснил экспертам, что расстроился, прочитав статью о своём недуге. Психологи, по информации телеграм-канала Baza, обнаружили у мальчика психотравму.
Продюсер Яна Рудковская намерена судиться с теми, кто распространил в СМИ фейковую новость о заболевании её сына.
Яна объясняет, что инцидент плохо отразился на самочувствии ребёнка. Саша отказывался от еды, не хотел тренироваться и жаловался, что его дразнят сверстники.
Рудковская инициировала возбуждение уголовного дела по факту клеветы. Журналистов, распространивших недостоверную информацию, допросят представители компетентных органов.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.