Сын Рудковской получил психотравму из-за статьи о его "недуге"

Семилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко пострадал от публикации в СМИ.

Александра Плющенко обследовали психологи. Специалисты в процессе беседы с ребёнком убедились, что публикация, в которой говорилось, что он страдает синдром Аспергера, подействовала на мальчика негативно.

Саша, которого прозвали на просторах Сети Гном Гномычем, объяснил экспертам, что расстроился, прочитав статью о своём недуге. Психологи, по информации телеграм-канала Baza, обнаружили у мальчика психотравму.

Продюсер Яна Рудковская намерена судиться с теми, кто распространил в СМИ фейковую новость о заболевании её сына.

Яна объясняет, что инцидент плохо отразился на самочувствии ребёнка. Саша отказывался от еды, не хотел тренироваться и жаловался, что его дразнят сверстники.

Рудковская инициировала возбуждение уголовного дела по факту клеветы. Журналистов, распространивших недостоверную информацию, допросят представители компетентных органов.