Анна Бузова объяснила, из-за чего у неё случился инсульт

Младшая сестра популярной ведущей недавно была госпитализирована из-за нарушения мозгового кровообращения.

У девушки наблюдались проблемы с речью, она не могла двигать рукой и ногой.

Вовремя оказанная медицинская помощь минимизировала последствия поражения мозга.

Девушка стала размышлять, что спровоцировало инсульт в таком молодом возрасте.

Анна решила, что виной всему её негативные мысли.