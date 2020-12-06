Младшая сестра популярной ведущей недавно была госпитализирована из-за нарушения мозгового кровообращения.
У девушки наблюдались проблемы с речью, она не могла двигать рукой и ногой.
Вовремя оказанная медицинская помощь минимизировала последствия поражения мозга.
Девушка стала размышлять, что спровоцировало инсульт в таком молодом возрасте.
Анна решила, что виной всему её негативные мысли.
"Все, что со мной произошло, — это результат потока моих отрицательных мыслей, которые настолько глубоко засели и спрятались в моей голове, что я перестала их замечать, спрятав за ширмой улыбки", — написала сестра Ольги Бузовой в своём микроблоге.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.