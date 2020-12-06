Певец обвенчался с женщиной, отношения с которой были проверены временем.
Темпераментный грузин познакомился со своей верной спутницей жизни Ириной Патлах около 30 лет назад.
Тогда жизнь его складывалась непросто. Исполнитель испытывал проблемы со здоровьем и работой. Ирина стала для него той женщиной, которая вытащила его из пучины неприятностей.
Закрепить свои отношения они решили в церкви. Певец ранее говорил о своём намерении обвенчаться.
"До сих пор не оформили отношения с гражданской женой Ирой, так как она боится спугнуть счастье. И я согласен: нам хорошо и без штампа в паспорте. Единственное, планируем обвенчаться — шаг поважнее всяких походов в загсы", — рассказывал певец журналу Starhit "Стархиту".
Сказано — сделано. Пара, которая воспитывает двух общих детей, дала клятву перед Богом.
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