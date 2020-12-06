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Зудина объяснила, почему Табаков оставил без наследства старших детей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несколько московских квартир, коттедж и автомобиль достались вдове и детям от второго брака Табакова.

Зудина объяснила, почему Табаков оставил без наследства старших детей

Актриса Марина Зудина, которая стала второй супругой Олега Табакова, рассказала, что заставило её знаменитого мужа не упоминать в своём завещании детей от первой жены.

Олег Павлович позаботился только о материальном будущем своих младших детей.

"В завещании действительно только я, Маруся и Паша. Олег Павлович знал, что сын Антон — самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, Олег Павлович хотел нас защитить", — рассказала Зудина в передаче "Секрет на Миллион".

После ухода Табакова от супруги Людмилы Крыловой старшие дети народного артиста СССР Александра и Антон осудили отца.

С сыном художественному руководителю "Табакерки" и МХТ имени Чехова еще удалось наладить отношения, а вот с дочерью конфликт загладить не получилось.

 

 

Автор: Елена Былкина
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