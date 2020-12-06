Несколько московских квартир, коттедж и автомобиль достались вдове и детям от второго брака Табакова.
Актриса Марина Зудина, которая стала второй супругой Олега Табакова, рассказала, что заставило её знаменитого мужа не упоминать в своём завещании детей от первой жены.
Олег Павлович позаботился только о материальном будущем своих младших детей.
"В завещании действительно только я, Маруся и Паша. Олег Павлович знал, что сын Антон — самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, Олег Павлович хотел нас защитить", — рассказала Зудина в передаче "Секрет на Миллион".
После ухода Табакова от супруги Людмилы Крыловой старшие дети народного артиста СССР Александра и Антон осудили отца.
С сыном художественному руководителю "Табакерки" и МХТ имени Чехова еще удалось наладить отношения, а вот с дочерью конфликт загладить не получилось.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.