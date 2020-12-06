Зудина объяснила, почему Табаков оставил без наследства старших детей

Несколько московских квартир, коттедж и автомобиль достались вдове и детям от второго брака Табакова.

Актриса Марина Зудина, которая стала второй супругой Олега Табакова, рассказала, что заставило её знаменитого мужа не упоминать в своём завещании детей от первой жены.

Олег Павлович позаботился только о материальном будущем своих младших детей.

"В завещании действительно только я, Маруся и Паша. Олег Павлович знал, что сын Антон — самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, Олег Павлович хотел нас защитить", — рассказала Зудина в передаче "Секрет на Миллион".

После ухода Табакова от супруги Людмилы Крыловой старшие дети народного артиста СССР Александра и Антон осудили отца.

С сыном художественному руководителю "Табакерки" и МХТ имени Чехова еще удалось наладить отношения, а вот с дочерью конфликт загладить не получилось.