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Волочкова не планирует выходить замуж за нового возлюбленного

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах со своим возлюбленным. Балерина даже частично представила его своим подписчикам, однако личность мужчины до сих пор остаётся тайной.

Позже Волочкова призналась, что выходить замуж за своего возлюбленного не собирается, поскольку не видит в этом большой необходимости.

"Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идет о свадьбе. Нам просто хорошо вместе. Мы живем как люди, любящие друг друга", — пояснила балерина.

Автор: Алексей Корнеев
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