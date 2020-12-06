Недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах со своим возлюбленным. Балерина даже частично представила его своим подписчикам, однако личность мужчины до сих пор остаётся тайной.
Позже Волочкова призналась, что выходить замуж за своего возлюбленного не собирается, поскольку не видит в этом большой необходимости.
"Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идет о свадьбе. Нам просто хорошо вместе. Мы живем как люди, любящие друг друга", — пояснила балерина.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.