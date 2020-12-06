Волочкова не планирует выходить замуж за нового возлюбленного

Недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах со своим возлюбленным. Балерина даже частично представила его своим подписчикам, однако личность мужчины до сих пор остаётся тайной.

Позже Волочкова призналась, что выходить замуж за своего возлюбленного не собирается, поскольку не видит в этом большой необходимости.