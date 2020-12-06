"Он - талантливый человек": Собчак встала на защиту Шнурова

Журналистка не вступила в "коалицию" против лидера группы "Ленинград".

Темпераментные общественные фигуры — Ксения Собчак и Сергей Шнуров — уже успели схлестнутся в спорах.

Были времена, когда журналистка открыто конфликтовала с лидером группы "Ленинград", а он отвечал ей хлёсткими памфлетами в стихах.

Боязнь стать героями беспощадного творчества Шнурова заставила звёзд шоу-бизнеса объединиться и осудить коллегу за бестактность. Шоумены напомнили коллеге, что такое корпоративная этика.

Ксения Собчак, несмотря на прежние разногласия с лидером группы "Ленинград", не помнит давних обид.