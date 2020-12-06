Журналистка не вступила в "коалицию" против лидера группы "Ленинград".
Темпераментные общественные фигуры — Ксения Собчак и Сергей Шнуров — уже успели схлестнутся в спорах.
Были времена, когда журналистка открыто конфликтовала с лидером группы "Ленинград", а он отвечал ей хлёсткими памфлетами в стихах.
Боязнь стать героями беспощадного творчества Шнурова заставила звёзд шоу-бизнеса объединиться и осудить коллегу за бестактность. Шоумены напомнили коллеге, что такое корпоративная этика.
Ксения Собчак, несмотря на прежние разногласия с лидером группы "Ленинград", не помнит давних обид.
"Это у вас неправильные сведения, что мы конфликтуем. Я к нему хорошо отношусь. Он — талантливый человек", — объяснила светская львица в эфире телепередачи "Ты не поверишь" на НТВ.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.