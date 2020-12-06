Прохор Шаляпин решил ответить Юрию Лозе, который недавно заявил, что певец для него "никто" и "ничего".
"Лоза меня приложил недавно. Он вообще-то удивительный человек. Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его "Плот" уплыл уже лет тридцать назад", — отметил артист.
Также Шаляпин выразил мнение, что Лоза пиарится за счёт настоящих артистов.
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