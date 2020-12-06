"Не по-пацански": Газманов пристыдил Шнурова

Стихотворный талант лидер группы "Ленинград" употребил на то, чтобы высмеивать коллег по шоу-бизнесу.

"На зуб" Сергею Шнурову уже попали Иосиф Пригожин, Юрий Лоза, Артём Дзюба, Васили Вакуленко.

Язвительный "ленинградец" довольно больно бьёт сатирой по своим коллегам.

Такое поведение Шнурова Газманов считает недостойным.

Главный есаул российской эстрады уверен, что конфликты нужно решать с глазу на глаз, не привлекая к полемике внимание публики.

Олег Михайлович считает, что писать гадости в социальных сетях — "не по-пацански".

"Выйдите и разберитесь там за углом, в конце концов. Если вы мужики", — сказал Газманов в передаче "Ты не поверишь" на НТВ.

Сам Шнуров уже осознал, что уже переборщил со своими памфлетами. Исполнитель пообещал, что воздержится от рифмованной критики минимум на месяц.