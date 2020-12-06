София Ротару выступила на "Песне года"

Украинская певица София Ротару выступила на концерте "Песня года-2020" в Москве.

Об этом стало известно из записи, опубликованной в Instagram артистки. Напомним, ранее Ротару изъявила желание приехать в Россию и выступить на "Песне года" бесплатно.

Артистка только один раз с 1973 года пропустила "Песню года" - в 2018 году, когда на Украине было введено военное положение.