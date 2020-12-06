Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.

Известный комик поведал, как его однажды одарили презрительными взглядами представители США.

Семён Слепаков вспомнил, как он однажды отдыхал в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. После ужина он решил пообщаться с гражданами США.

"Я выхожу и вижу — стоят возле ресторана мужики. Думаю, зачем мужики стоят возле ресторана, наверное, курят. Excuse me, говорю, угостите меня сигаретой. Они развернулись и ушли от меня, все шесть здоровых мужиков. Посмотрели на меня с нереальным чувством презрения.

Мой товарищ говорит: "Ты что наделал? Во-первых, у них надо просить купить сигарету. Ты не можешь просто подойти и попросить прикурить. Во-вторых, ты сейчас их оскорбил тем, что принял за курильщиков. Быть курильщиком оскорбительно". Мы, конечно, живём с нашим раздолбайством, кучей проблем, но живого в нас как-то побольше осталось", — сказал юморист в YouTube-программе Дмитрия Быкова "ЖЗЛ".