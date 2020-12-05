Певица, которая когда-то боролась с лишним весом, похоже, увлеклась диетами.
В погоне за идеальной фигурой Полина Гагарина немного перестаралась.
Обретя свой образ стройной блондинки, Полина Гагарина ни за что не хочет с ним расставаться.
В Instagram-аккаунте она выложила снимок в купальнике. На фото Гагарина нежится в лучах солнца.
"В Москве солнце", — подписала певица снимок.
Подписчики исполнительницы не оценили худобы Полины. Они посоветовали певице немного "округлиться".
"На флюорографии можно экономить. Всё и так видно", — пошутили фолловеры.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.