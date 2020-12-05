Полина Гагарина пугает поклонников чрезмерной худобой

Певица, которая когда-то боролась с лишним весом, похоже, увлеклась диетами.

В погоне за идеальной фигурой Полина Гагарина немного перестаралась.

Обретя свой образ стройной блондинки, Полина Гагарина ни за что не хочет с ним расставаться.

В Instagram-аккаунте она выложила снимок в купальнике. На фото Гагарина нежится в лучах солнца.

"В Москве солнце", — подписала певица снимок.

Подписчики исполнительницы не оценили худобы Полины. Они посоветовали певице немного "округлиться".