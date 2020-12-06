Марат Сафин объяснил, какие у него отношения с Викторией Боней

Виктория Боня, которой на руку слухи о том, что Марат Сафин проявляет к ней интерес, старательно подогревает слухи о романе со знаменитым теннисистом.

Марат преподнёс светской львице огромный букет цветов, однако на день рождения своей подруги он пришёл со спутницей.

Боня с удовольствием позировала в обнимку с Сафиным. На вопросы журналистов об их отношениях Боня отвечала уклончиво, стараясь сохранить интригу.

Тогда журналисты атаковали Сафина. Их интересовал вопрос о том, что связывает Боню со знаменитым гостем, с которым она периодически делает общие снимки.

Двукратный победитель турниров Большого шлема объяснил, что не скрывает, что у него с Боней сложились тёплые отношения, однако слухи об их романе опроверг.