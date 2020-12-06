"Копейка рубль бережет": Муцениеце экономит даже на мелочах

Актриса приняла участие в программе "Что в косметичке у …?".

Агата Муцениеце, которой довелось недавно пережить развод с Павлом Прилучным, поделилась секретами своей красоты.

Востребованная артистка и телеведущая призналась, что у неё остаётся крайне мало времени на то, чтобы ухаживать за собой и наводить красоту.

Агата объяснила, что чаще всего она заботится о коже лица во время переездов. По дороге на съёмку, сидя в такси, она накладывает на лицо увлажняющую маску.

Что касается косметики, то здесь Муцениеце иногда удаётся "урвать" те остатки косметики, которые покупались специально для съёмок.

Агата показала себя рачительной хозяйкой, объяснив, что без зазрения совести забирает из отелей кусочки мыла и зубные щётки, чтобы сэкономить на их приобретении.