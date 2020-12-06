"Я людей не бросаю": Арбенина в пандемию держится из последних сил

Солист группы "Ночные снайперы" объяснила, как живёт в эпоху пандемии.

Оставшиеся без концертов артисты вынуждены туже затянуть пояса. Певцы и музыканты работали по заранее расписанным графикам. Популярные артисты могли похвастаться, что выступления у них расписаны на год вперёд.

Привычная жизнь работников шоу-бизнеса пошатнулась. В числе тех, кто оказался за бортом, — Диана Арбенина.

Вокалистка объяснила, что лишилась, как и большинство артистов, стабильного заработка.