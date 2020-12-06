Солист группы "Ночные снайперы" объяснила, как живёт в эпоху пандемии.
Оставшиеся без концертов артисты вынуждены туже затянуть пояса. Певцы и музыканты работали по заранее расписанным графикам. Популярные артисты могли похвастаться, что выступления у них расписаны на год вперёд.
Привычная жизнь работников шоу-бизнеса пошатнулась. В числе тех, кто оказался за бортом, — Диана Арбенина.
Вокалистка объяснила, что лишилась, как и большинство артистов, стабильного заработка.
"Жила все эти месяцы на сбережения, которые уже закончились. Поэтому мы очень ждем возобновления концертов, пока были сплошные переносы с весны на осень, теперь снова на весну. Но при этом никого из музыкантов не уволила, поддерживаю как могу — я людей не бросаю. У меня в коллективе 17 человек", — рассказала певица в интервью изданию "Дни. ру"
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.