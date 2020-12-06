Супруги Антон и Виктория Макарские объяснили, что пропасть им не дают верные поклонники.
Актёрская чета объяснила, что их доходы из-за эпидемии COVID-19 заметно снизились. Любимчики публики больше не могут выступать с живыми концертами.
Выход Антон и Виктория нашли в том, что дают онлайн-концерты. Благодарные слушатели как могут поддерживают своих кумиров. Макарские рассказывают, что им присылали деньги из Канады, Америки, Германии.
Кроме того, фанаты подкармливают артистов.
"А ещё на почте смеются над нами — каждый день нам присылают огромные посылки. Нам всегда раньше зрители несли на сцену подарки, такая фишка концертов была, как в "Поле чудес", полсцены заставлено продуктами — огурцы, помидоры, закатки, пельмени, рыба вяленая, самогон. Сейчас всё это присылают домой", — объяснила Виктория в интервью на "Вечернем Шоу Аллы Довлатовой".
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