Оставшиеся без дохода из-за пандемии артисты Макарские работают за еду

Супруги Антон и Виктория Макарские объяснили, что пропасть им не дают верные поклонники.

Актёрская чета объяснила, что их доходы из-за эпидемии COVID-19 заметно снизились. Любимчики публики больше не могут выступать с живыми концертами.

Выход Антон и Виктория нашли в том, что дают онлайн-концерты. Благодарные слушатели как могут поддерживают своих кумиров. Макарские рассказывают, что им присылали деньги из Канады, Америки, Германии.

Кроме того, фанаты подкармливают артистов.