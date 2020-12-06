Призрак Валентины Легкоступовой бродит по Останкино

Работник телецентра рассказала о мистическом случае, который произошёл с ней в главной телебашне страны.

Татьяна Власова поведала, что в конце рабочего дня столкнулась в одном из коридоров Останкино с Валентиной Легкоступовой. Покойница была одета в подвенечный наряд.

Фантом певицы, по словам Власовой, стоял у студии № 14.

Сотрудница ТВ предпочла умолчать о произошедшем коллегам, так как побоялась, что её сочтут за ненормальную.