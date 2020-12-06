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Призрак Валентины Легкоступовой бродит по Останкино

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Работник телецентра рассказала о мистическом случае, который произошёл с ней в главной телебашне страны.

Татьяна Власова поведала, что в конце рабочего дня столкнулась в одном из коридоров Останкино с Валентиной Легкоступовой. Покойница была одета в подвенечный наряд.

Фантом певицы, по словам Власовой, стоял у студии № 14.

Сотрудница ТВ предпочла умолчать о произошедшем коллегам, так как побоялась, что её сочтут за ненормальную.

"До рокового дня я сама не верила в призраков. Валя выглядела живой, а потом пропала. Думаю, она вернулась, так как недовольна, что её имя постоянно фигурирует в телепередачах", — объяснила женщина в беседе с корреспондентами портала iReactor.

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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