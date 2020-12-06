Алина Загитова ответила на критику коллег по спорту

На фигурстку, которая решила попробовать себя в роли телеведущей, обрушилось море критики.

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию не жалуют хейтеры. Одаривают её критикой и коллеги по спорту.

Ведущая проекта "Ледниковый период" обычно игнорирует нападки диванных критиков, однако выпад со стороны легкоатлетки Иоланды Чен, видимо, задел звезду фигурного катания.

Чен раскритиковала способности Загитовой как интервьюера. Легкоатлетка сказала, что у Загитовой плохо получается вести программу, так как она не умеет задавать участникам интересные вопросы.

По мнению Иоланды, именно из-за косноязычия Загитовой "Ледниковый период" потерял рейтинг.

В ответ на это Алина опубликовала в Instagram "сторис" народную поговорку.